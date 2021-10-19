Сенаторы упрекнули администрацию Байдена в уклонении от обязательных санкций против РФ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сенаторы США во вторник подвергли критике администрацию президента США Джо Байдена за несоблюдение законодательства об обязательных санкциях, в частности, в отношении проекта "Северный поток 2", сообщает агентство Bloomberg.

Так, республиканец Пэт Туми на слушаниях в банковском комитете американского сената заявил, что администрация Байдена "систематически не соблюдала законы об обязательных санкциях" против российского газопровода.

"Проектный менеджер трубопровода использует находящиеся под санкциями российские структуры, чтобы строить и финансировать "Северный поток 2", это значит, что его ключевая роль основывалась на широкой кампании по отводу от санкций", - подчеркнул Туми.

Агентство отмечает, что, согласно мнению многих законодателей, газопровод будет способствовать увеличению роли России в контроле над энергетическим рынком Европы.

Туми добавил, что схожая ситуация складывается и с игнорированием санкций в отношении китайских закупок иранской нефти.

Председатель комитета сената США демократ Боб Менендес в свою очередь заявил, что обязательные санкции "регулярно обходила предыдущая администрация, а в некоторых случаях и нынешняя". Менендес при этом указал на то, что Белый дом не ввел санкции в отношении Турции за покупку российских ЗРК С-400.

Администрация Байдена ранее в этом году ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток 2", но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Вашингтона с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект. В связи с этим США оставили в силе отвод от санкций в отношении этой компании.

Республиканцы, равно как и многие демократы в США, обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.

Администрация США по закону должна каждые три месяца отчитываться перед конгрессом о мерах, принятых против "Северного потока 2".