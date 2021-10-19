Boeing допустила первый полет корабля Starliner к МКС с экипажем в конце 2022 года

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Первый испытательный пилотируемый полет космического корабля CST-100 Starliner Boeing Crew Flight Test (CFT) к Международной космической станции может пройти в конце 2022 года, сообщил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов корпорации Boeing Джон Воллмер.

"Мы планируем запуск OFT-2 в первой половине 2022 года и рассматриваем дату запуска CFT на, может быть, конец года", - сообщил Воллмер.

"Наша основная задача - удостовериться в успешном запуске OFT-2, потом мы будем думать над датой запуска CFT. Мы хотели бы достичь временного промежутка в шесть месяцев между полетами", - добавил он.

Перед осуществлением первого пилотируемого полета на корабле CST-100 Starliner к МКС Boeing должен провести два испытательных непилотируемых запуска к МКС. В случае успеха корпорация получит право отправить экипаж на МКС.

В рамках миссии CFT экипаж из трех человек отправится к МКС на ракете Atlas-5. По плану, корабль должен пристыковаться к станции, где экипаж проведет шесть месяцев, после чего вернется на Землю, совершив посадку на территории США.