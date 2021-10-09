Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Новую попытку запуска корабля Starliner могут предпринять в 2022 году

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Следующая попытка запуска перспективного американского космического корабля CST-100 Starliner, отложенная в начале августа из-за выявленных неполадок, может быть предпринята в первой половине следующего года, сообщило в субботу НАСА.

"Возможное окно для второго тестового орбитального полета (OFT-2) продолжают обсуждать НАСА, Boeing, United Launch Alliance и Восточный стартовый комплекс. В настоящее время команда работает над возможным пуском в первой половине 2022 года, если будет готово оборудование, ракета и доступна космическая станция", - говорится в сообщении.

Корабль Starliner корпорации Boeing должен был в рамках второго тестового полета в беспилотном режиме стартовать к Международной космической станции 3 августа, однако из-за технических проблем за три часа до старта запуск был отложен.

Во время подготовки к запуску беспилотного корабля CST-100 Starliner инженеры компании Boeing, отвечающие за его исправность и состояние, обнаружили неожиданные показания положения клапана в двигательной установке, сообщила тогда компания-разработчик Boeing.

В миреНеполадки корабля Starliner вероятно связаны с коррозией клапановЧитать подробнее

Он был увезен со стартовой площадки в цех вертикальной сборки. Однако инженерам не удалось разрешить возникшие проблемы, и было принято решение отправить Starliner на завод-изготовитель.

По данным НАСА, в настоящее время продолжаются работы по усовершенствованию его двигательной системы, поиск и устранение других неполадок.

Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing разрабатывается для будущих полетов американских астронавтов на орбиту.

В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС.

Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, в результате которой Starliner вышел на нештатную, более низкую орбиту. Корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой капсулы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

За прошедшее после первого испытательного полета время Boeing и НАСА внесли около 100 корректирующих изменений в системы корабля перед проведением второго тестового испытания. Если после устранения нынешних технических проблем второй полет пройдет успешно, то НАСА может сертифицировать Starliner для осуществления первого тестового полета с астронавтами на борту.

В рамках контракта с НАСА корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с НАСА получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил ряд пилотируемых полетов на МКС.

США МКС Starliner НАСА

Новости по теме

Новости

Ливан оказался полностью обесточен

Ливан оказался полностью обесточен

Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко

Афганистан во власти талибов

Талибы отказались сотрудничать с США по сдерживанию террористов ИГ

В Средиземное море вошел разведывательный корабль ВМФ России

В Средиземное море вошел разведывательный корабль ВМФ России

Рогозин сообщил о хорошем состоянии здоровья "космической киногруппы"

Си Цзиньпин выступил за мирное воссоединение с Тайванем

Си Цзиньпин выступил за мирное воссоединение с Тайванем

Саакашвили назвал себя пленником властей Грузии

Саакашвили назвал себя пленником властей Грузии

Что случилось этой ночью: суббота, 9 октября

Закон о запрете абортов в Техасе снова вступил в силу

Закон о запрете абортов в Техасе снова вступил в силу

Байден поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии

Байден поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });