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Комитет Палаты представителей обвинил экс-советника Трампа в неуважении к Конгрессу

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Комитет Палаты представителей США по расследованию событий 6 января единогласно проголосовал за привлечение бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Стива Бэннона к ответственности за неуважение к Конгрессу.

Во вторник вечером члены комитета обвинили Бэннона в отказе сотрудничать с расследованием. Как заявил председатель комитета, законодатель Бенни Томпсон, Бэннон "стоит особняком в своем полном пренебрежении нашей повесткой".

По его словам, другие свидетели сотрудничают с комитетом. Томпсон добавил, что комитет не примет отказа в качестве ответа.

Лидер большинства в палате представителей Стени Хойер объявил, что в четверг полный состав нижней палаты конгресса проголосует по делу Бэннона. Затем дело будет передано в министерство юстиции, которое будет решать вопрос о возбуждении против Бэннона уголовного дела.

Ранее комитет, расследующий беспорядки на Капитолийском холме 6 января, объявил, что готов обвинить экс-советника Трампа Бэннона в преступном неуважении за отказ сотрудничать с расследованием.

В соответствии с законом США любое лицо, признанное виновным в неуважении к Конгрессу, признается виновным в преступлении, которое может повлечь за собой штраф и тюремное заключение на срок от одного до 12 месяцев.

США Стив Бэннон Дональд Трамп

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