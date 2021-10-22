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Конгрессмены США проголосовали за предъявление обвинения экс-советнику Трампа Бэннону

Конгрессмены США проголосовали за предъявление обвинения экс-советнику Трампа Бэннону
Бывший советник Трампа Стив Бэннон. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США проголосовала за привлечение к ответственности за отказ выступить на слушаниях бывшего советника Трампа Стива Бэннона в неуважении к Конгрессу, сообщает BBC News.

На голосовании в четверг 229 конгрессменов проголосовали за предъявление обвинений, 202 высказались против. Только 9 республиканцев поддержали резолюцию. Ожидается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подтвердит результаты голосования, прежде чем оно будет передано в Министерство юстиции США, за которым будет решающее слово.

Ранее комитет, расследующий беспорядки на Капитолийском холме 6 января, объявил, что готов обвинить экс-советника Трампа Бэннона в преступном неуважении за отказ сотрудничать с расследованием. Бэннон должен был дать показания перед комитетом в четверг. Накануне его адвокат сообщил комитету, что его клиент не будет давать показания или предоставлять документы до тех пор, пока комитет не достигнет соглашения с бывшим президентом Дональдом Трампом о привилегиях исполнительной власти или суд не рассмотрит этот вопрос. Комитет Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия 6 января единогласно проголосовал во вторник вечером за привлечение бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Стива Бэннона к ответственности за неуважение к Конгрессу и отказ сотрудничать со следствием.

В соответствии с законом США признание любого лица виновным в неуважении к Конгрессу означает признание его в преступлении, которое может повлечь за собой штраф и тюремное заключение на срок от одного до 12 месяцев.

США Дональд Трамп Стив Бэннон Конгресс США

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