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Комитет Конгресса собрался обвинить экс-советника Трампа в неуважении к суду

Комитет Конгресса собрался обвинить экс-советника Трампа в неуважении к суду
Фото: Mike Cohen/Getty Images for The New York Times

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Комитет, расследующий беспорядки на Капитолийском холме 6 января, объявил в четверг, что готов обвинить экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа Стива Бэннона в преступном неуважении за отказ сотрудничать с расследованием.

"Господин Бэннон отказался сотрудничать со спецкомитетом и вместо этого прячется за недостаточными, общими и расплывчатыми заявлениями бывшего президента о привилегиях, которые тот пытался использовать", - заявил глава комитета Бенни Томпсон.

Бэннон должен был дать показания перед комитетом в четверг.

Накануне его адвокат написал комитету, что его клиент не будет давать показания или предоставлять документы до тех пор, пока комитет не достигнет соглашения с бывшим президентом Трампом о привилегиях исполнительной власти или суд не рассмотрит этот вопрос.

"Мы полностью отвергаем его позицию", - продолжил Томпсон в своем заявлении.

"Спецкомитет не потерпит неповиновения нашим повесткам, поэтому мы должны продолжить разбирательство, чтобы привлечь мистера Бэннона к уголовной ответственности за неуважение к суду", - отметил он.

Уточняется, что 19 октября комитет должен утвердить отчет о неуважении к суду в отношении Бэннона. Затем документ будет передан в палату представителей для голосования.

Если голосование пройдет успешно, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси передаст отчет прокурору США по округу Колумбия.

В соответствии с законом США прокурор затем обязан передать дело на рассмотрение большого жюри для принятия мер.

Любое лицо, признанное виновным в неуважении к Конгрессу, признается виновным в преступлении, которое может повлечь за собой штраф и тюремное заключение на срок от одного до 12 месяцев.

Ранее Белый дом официально отклонил попытку Трампа скрыть от Конгресса документы, связанные с нападением на Капитолий.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В результате беспорядков пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне, вновь заявив, что не признает поражения на выборах. По его утверждениям, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов.

США Стив Бэннон Дональд Трамп

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