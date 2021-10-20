Дерипаска назвал "заброшенными" американские дома, подвергшиеся обыскам

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, которые вчера подверглись обыскам ФБР, заброшены, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале.

Об обысках в домах, якобы принадлежащих Дерипаске, сообщил во вторник телеканал NBC News со ссылкой на представителя ФБР. Позднее представитель бизнесмена Лариса Беляева заявила, что сам Дерипаска не является собственником этих домов - ими владеют его родственники. ФБР, по ее словам, проводило там обыски на основании ордеров, связанных с американскими санкциями.

Дерипаска находится под санкциями США с апреля 2018 года.

"Наблюдая за всем происходящим, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента (временами напоминающего мне наш бомонд из ЦБ), продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016-м году", - написал Дерипаска в эмоциональном посте, не упустив случая сделать традиционный выпад в сторону денежно-кредитной политики Банка России, которую он считает избыточно жесткой.

"Пора признать очевидное: Трамп победил, конечно, не сам! Ему помогли эти тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно (хоть за опереточного персонажа, но не за погрязших во взятках представителей клана Клинтон). Удобно еще лет 10 кормить свой электорат (воспитанный на голливудских фильмах об ужасных русских) всякой брехней. Не хочется останавливаться, конечно, но придется", - написал Дерипаска.

"Хочется спросить: (использовано идиоматическое выражение, обозначающее множество - ИФ) ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, (нецензурный синоним "украденных" - ИФ) в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска", - задался вопросом Дерипаска.