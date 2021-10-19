Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Дома в США, в которых проводит обыски ФБР, принадлежат родственникам Дерипаски

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Олег Дерипаска не является собственником домов в США, в которых проводит обыски ФБР на основании ордеров, связанных с санкциями, заявила представитель бизнесмена Лариса Беляева.

"ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", - сообщила она.

Во вторник телеканал NBC News со ссылкой на представителя ФБР сообщил об обыске в "доме Дерипаски" в Вашингтоне. Журналист NBC опубликовал кадры, на которых видно, как сотрудники ФБР стоят у входа в дом.

Санкции в отношении Дерипаски были введены в апреле 2018 года подразделением Минфина США (OFAC, Office of Foreign Assets Control). Одновременно в санкционный список попали контролируемые им компании En+ Group и "Русал", крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. К началу 2019 года санкции с компаний были сняты, так как предприниматель договорился об отказе от контроля над "Русалом", сохранив при этом 35% голосующих акций En+ Group.

В конце прошлого года агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что европейские чиновники направили американскому правительству информацию о том, что Дерипаска, по их данным, продолжает вопреки санкциям принимать непосредственное участие в управлении "Русалом" и влиять на его менеджмент. Речь идет об указаниях, которые Дерипаска якобы давал топ-менеджерам "Русала" и En+, чтобы те убеждали правительства западных стран и международные организации противостоять растущим поставкам алюминия из Китая. Юристы Дерипаски, в свою очередь, утверждали, что никаких нарушений санкционного режима с его стороны не было.

Олег Дерипаска Лариса Беляева США ФБР

Новости по теме

Новости

Врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили

Врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили

Канал NBC сообщил об обысках в доме Дерипаски в США

Канал NBC сообщил об обысках в доме Дерипаски в США

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 241 млн человек

Что случилось этой ночью: вторник, 19 октября

Афганистан во власти талибов

Талибы поддержали кампанию ВОЗ по вакцинации афганцев от полиомиелита

Талибы поддержали кампанию ВОЗ по вакцинации афганцев от полиомиелита

В Южной Корее заявили, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты

Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного снаряда

Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного снаряда

Компания Sinclair Broadcast Group подверглась кибератаке

Компания Sinclair Broadcast Group подверглась кибератаке

Трамп подал иск в суд о запрете раскрытия документов от 6 января

Трамп подал иск в суд о запрете раскрытия документов от 6 января
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });