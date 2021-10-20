Что произошло за день: среда, 20 октября

Нерабочие дни в России из-за COVID-19, заседание "московского формата" по Афганистану, новый рекорд биткойна и штраф Юрию Дудю

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID пациентов. Скончались 1 028 человек. Заболели еще 34 073 россияна, из них 5 847 - в Москве.

- Режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября объявлен по всей России из-за COVID-19. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Регионы могут ввести режим раньше или продлить его после 7 ноября. Бизнесу из пострадавших отраслей выплатят по одному МРОТ на одного работника.

- Олег Дерипаска назвал "заброшенными" американские дома, подвергшиеся обыскам. Накануне о них сообщил телеканал NBC, а представитель бизнесмена Лариса Беляева заявила, что недвижимостью владеют его родственники.

- Состоялось заседание "московского формата" по Афганистану. Открывая встречу, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что новый баланс сил в стране не имеет альтернативы, но не отличается стабильностью. По итогам заседания участники высказались, в частности, за практическое взаимодействие с Афганистаном вне зависимости от официального признания талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ).

- Суд назначил Юрию Дудю штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Ранее "Лига безопасного интернета" пожаловалась на его интервью с блогером Ивангаем (Иван Рудской) и российским рэпером Моргенштерном (Алишер Валеев).

- Алексей Навальный стал лауреатом премии имени Сахарова за 2021 год. Премия ежегодно присуждается Европарламентом.

- Курс биткойна достиг очередного рекорда. Его стоимость составила $66 433 к 17:45 по Москве.