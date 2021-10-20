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В Турции по обвинению в шпионаже задержали четверых граждан России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники главной прокуратуры Стамбула задержали шесть человек в рамках расследования о введении незаконной разведывательной деятельности, четверо из них - россияне, пишет в среду турецкая газета "Хюрриет".

Как сообщает издание, по обвинению "в политическом и военном шпионаже" были задержаны четверо гражданин России, а также один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана.

По данным издания, задержанные якобы готовили совместную акцию против иностранцев в Турции, для этого они также якобы приобрели оружие.

Турция Россия Стамбул

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