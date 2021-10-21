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Что случилось этой ночью: четверг, 21 октября

Отказ Собчак подписать документ о неразглашении данных следствия, задержание россиян в Турции по обвинению в шпионаже

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных следствия о ДТП в Сочи. В пресс-центре МВД России также указали, что адвокат телеведущей пыталась "несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов".

- В Турции по обвинению в шпионаже задержали четверых граждан России. По данным газеты "Хюрриет", они якобы готовили совместную акцию против иностранцев в Турции, для этого они также якобы приобрели оружие. Вместе с россиянами задержали одного гражданина Украины и одного гражданина Узбекистана.

- ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения. Ожидаемая дата ее окончания будет установлена после передачи организации всех необходимых данных и завершения последующей инспекции.

- Любовь Соболь объявили в розыск. Ее карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ, где уточняется, что она "разыскивается по статье УК". Сама Соболь в настоящее время находится за границей. Об ее отъезде из России в Стамбул в августе "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник.

- "Ренессанс страхование" в рамках IPO разместило акции по нижней границе. По итогам сделки компания привлекла изначально запланированные $250 млн. Цена размещения установлена на уровне 120 рублей за акцию. Торги бумагами на "Московской бирже" с тикером RENI начнутся 21 октября.

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