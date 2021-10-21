В Гоcдепартаменте сочли, что отношения между США и Россией улучшаются

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Отношения между администрациями России и США становятся немного теплее, пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

По его словам, российско-американские отношения в целом остаются "неоднозначными" с острыми разногласиями и подозрениями по многим вопросам.

"Но администрация считает, что она медленно продвигается в некоторых областях повестки дня в области безопасности, которую президент Байден и президент России Владимир Путин определили на своем саммите в Женеве в июне", - отмечает газета, ссылаясь на мнение собеседника из госдепа.

Так, одним из успехов в отношениях двух стран называется совместная инициатива по кибербезопасности, которая была включена в резолюцию, представленную Генеральной Ассамблее ООН в прошлую пятницу.

Как отмечает издание, главное достижение в том, что теперь существует общая приверженность кибербезопасности и со стороны США, и со стороны России. Газета считает, что "похоже, что в отношениях администрации Байдена с Россией началась умеренная оттепель".

Тем не менее собеседник газеты сообщил, что Россия якобы еще "не предприняла агрессивных действий против российских хакеров". "Мы ясно дали понять, что если они не будут действовать, то это сделаем мы", - предупредил американский чиновник.

Инициатива президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина в Женеве по новым переговорам о стратегической стабильности также медленно, но продвигается вперед, отмечает издание.

Кроме того, подчеркивается, что Москва также работала с Соединенными Штатами по некоторым вопросам после вывода американских войск из Афганистана.

Тем не менее, пишет газета, между двумя странами по-прежнему остается один "загадочный" вопрос о так называемом "гаванском синдроме", в причастности к которому США подозревают Россию.

"Если будет установлено, что Россия намеренно нацеливается на американских чиновников, впереди серьезный кризис, несмотря на недавнее сотрудничество", - предупреждает издание.

Термин "гаванский синдром" появился после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением.

Обследование сотрудников провели в университете Пенсильвании. Эксперты тогда заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла скрываться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.

Всего с 2016 года на "гаванский синдром" пожаловались более 200 американских дипломатов, работавших в разных странах мира, в том числе в Азии и в Европе, а также в Южной Америке.