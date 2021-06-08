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Генсек НАТО обсудил с Байденом подход к отношениям с Россией

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что в числе прочих тем они обсудили Россию и согласились с необходимостью двойственного подхода к отношениям с Москвой.

"Я только что завершил очень хорошую встречу с президентом Байденом. Мы обсудили широкий круг вопросов - Россию, Китай, международный терроризм, кибер-угрозы, изменение климата", - указал Столтенберг журналистам по итогам встречи.

"Мы согласились с необходимостью двойственного подхода - внешняя защита и диалог с Россией. (...) Я приветствовал продление ДСНВ. Также мы обсудили важность контроля над вооружением и переговоров с Россией", - отметил он.

По его словам, диалог с Россией "не признак слабости".

"Мы сильны, мы едины и поэтому мы можем говорить с Россией. (...) Даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией, нам нужно разобраться со сложными отношениями - контроль над вооружениями, прозрачность, снижение рисков - все эти вопросы важны", - заявил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО указал, что в последнее время взаимодействие Москвы и Минска вызывает серьезную озабоченность альянса. По его словам, Белоруссия становится "все более зависимой" от России.

НАТО США Джо Байден Йенс Столтенберг

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