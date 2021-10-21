Первая ракета Южной Кореи собственного производства не вывела на орбиту макет спутника

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Запуск первой южнокорейской ракеты отечественного производства KSLV 2, также известной как Nuri ("Нури"), стартовавшей в четверг, был не совсем успешным. Об этом заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая в национальном космическом центре "Наро".

По его словам космическая ракета "Нури" выполнила все этапы полета, но не смогла вывести на орбиту макет спутника.

"Тестовый запуск "Нури" был совершен. Я горжусь этим. К сожалению, мы не совсем достигли цели, но мы добились очень похвального достижения", - отметил президент РК, подчеркнув, что ракета поднялась на высоту 700 км. "Но вывод на орбиту макета спутника остался нерешенной задачей", - указал он.

По сообщению министерства науки, технологий и связи Южной Кореи, проблемы возникли в работе двигателей третьей ступени. Они прекратили работу раньше срока и полезная нагрузка не получила достаточный скоростной импульс для выхода на орбиту.

Ранее в космическом центре "Наро" поспешили сообщить, что полет прошел успешно.

В случае успешного пуска Южная Корея должна была стать седьмой страной в мире, запустившей ракету полностью собственного производства.

Запуск ракеты-носителя полностью южнокорейского производства был проведен с космодрома "Наро" на острове Венародо в провинции Чолла-Намдо (в 473 км к югу от Сеула) в 17:00 по местному времени (11:00 по Москве). Полет продолжался 16 минут.

Разработка ракеты ракеты-носителя KSLV велась с 2010 года Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI). 200-тонная трёхступенчатая ракета-носитель KSLV-II (Korean Space Launch Vehicle II) имеет высоту 47,2 м и диаметр 3,5 м.

Южная Корея инвестировала около $1,8 млрд в создание этой трехступенчатой ракетной системы. Ее новая тестовая версия была представлена в июне этого года.

Несмотря на не совсем удачный полет, в мае следующего года запустят вторую ракету KSLV-II, которая должна будет вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.

В 2013 году Сеул успешно запустил свою первую космическую ракету KSLV 1, первая ступень носителя которой была построена в России. Первые два ее запуска (в 2009 и 2010 годах) окончились неудачей из-за проблем с техникой корейского производства.

В перспективе с ее помощью на низкую околоземную орбиту высотой 300 км планируется выводить аппараты общей массой до 1,5 тонн.

Ракета-носитель KSLV-II предназначена для коммерческих услуг по выводу спутников на орбиту. Стоимость такого запуска оценивается в $30 млн, что меньше, чем у конкурентов в Азии.