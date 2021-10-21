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Южная Корея запустила на орбиту первую ракету собственного производства

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Южная Корея в четверг осуществила тестовый запуск на орбиту своей новой ракеты KSLV 2, также известной как Nuri ("Нури"). Об этом сообщил ее разработчик Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI).

Запуск ракеты-носителя полностью южнокорейского производства был проведен с космодрома "Наро" на острове Венародо в провинции Чолла-Намдо (в 473 км к югу от Сеула) в 17:00 по местному времени (11:00 по Москве). Она должна вывести макет полезной нагрузки на орбиту высотой от 700 до 800 км. Полет рассчитан на 16 минут.

Разработка ракеты ракеты-носителя KSLV велась с 2010 года. Южная Корея инвестировала около $1,8 млрд в создание этой трехступенчатой ракетной системы. Ее новая тестовая версия была представлена в июне этого года.

В 2013 году Сеул успешно запустил свою первую космическую ракету KSLV 1, первая ступень носителя которой была построена в России. Первые два ее запуска (в 2009 и 2010 годах) окончились неудачей из-за проблем с техникой корейского производства.

Согласно сообщению главы Корейского института аэрокосмических исследований Ли Санг Рёль, запуск 200-тонной трехступенчатой ракеты-носителя KSLV-II (Korean Space Launch Vehicle II) осуществлен с макетом полезной нагрузки весом около 1,5 тонн. Ракета имеет высоту 47,2 м и диаметр 3,5 м.

В случае успеха нынешнего пуска Южная Корея станет седьмой страной в мире, запустившей ракету полностью собственного производства. Уже в мае следующего года ракета может вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.

В перспективе с ее помощью на низкую околоземную орбиту высотой 300 км планируется выводить аппараты общей массой до 1,5 тонн.

Ракета-носитель KSLV-II предназначена для коммерческих услуг по выводу спутников на орбиту. Стоимость такого запуска оценивается в $30 млн, что меньше, чем у конкурентов в Азии.

Южная Корея Nuri Нури KSLV 2

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