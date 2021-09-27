Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц выступил за сохранение транзита газа через Украину

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в канцлеры Олаф Шольц от победившей на парламентских выборах Социал-демократической партии Германии считает, что транзит российского газа через Украину должен продолжаться и после запуска "Северного потока 2".

"Важно, чтобы были учтены гарантии, связанные с его использованием (газопровода - ИФ)", - заявил Шольц журналистам в Берлине в понедельник. По его словам, это значит, что "Украина должна оставаться транзитной" страной.

Таким образом, Шольц солидарен с позицией федерального правительства ФРГ, неоднократно озвученной ранее Берлином.

В июле 2021 года США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязался принимать меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны. В документе также говорилось о заинтересованности сторон в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года (срок действия нынешнего пятилетнего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины").

По итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в августе президент РФ Владимир Путин заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года зависят от спроса со стороны европейских покупателей.

10 сентября стало известно, что строительство "Северного потока 2" полностью завершено.