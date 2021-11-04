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СМИ сообщили о затягивании коалиционных переговоров в Германии

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Коалиционные переговоры в ФРГ затягиваются, поскольку стороны не могут договориться по вопросам защиты климата и финансов, будет ли избран новый канцлер Германии к началу декабря - неизвестно, сообщает в четверг газета Sueddeutsche Zeitung.

В переговорах участвуют "Зеленые", Свободная демократическая партия Германии и Социал-демократическая партия Германии; как ожидается, новым канцлером будет представитель социал-демократов, действующий министр финансов Олаф Шольц.

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Помимо вышеназванных, спорными темами остаются миграция и защита окружающей среды. Вместо того, чтобы представить в четверг временной план по разработке коалиционного соглашения, "Зеленые" затягивают работу над планом, пишет издание.

"В настоящий момент мы видим слишком мало прогресса в отношении содержательных аспектов", - заявил представитель "Зеленых" Михаэль Келльнер, его цитирует издание.

Ранее предполагалось, что план работы будет представлен 4 ноября, также ожидалось, что рабочие группы до 10 ноября сообщат о результатах переговоров. К 22 ноября предполагалось подготовить коалиционное соглашение, в начале декабря - избрать канцлера.

Полномочия Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии официально завершились 26 октября. Она и другие члены правительства ФРГ продолжают работать в качестве исполняющих обязанности, пока в Германии не будет сформировано новое правительство.

На парламентских выборах 26 сентября победила Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем, партийный союз Меркель ХДС/ХСС стал вторым.

Переговоры о формировании правительства теперь ведут социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии.

Германия

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