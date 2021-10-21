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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Париже на аукционе продали крупнейший скелет трицератопса

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Окаменелые останки крупнейшего (из найденных) динозавра-трицератопса Большого Джона были проданы на аукционе во французской столице, сообщает BBC News.

Частный коллекционер из США, который предпочел не раскрывать свое имя, купил скелет динозавра за €6,65 млн. Лот был выставлен на всеобщее обозрение в аукционном доме Друо (Drouot) в Париже на прошлой неделе. Аукцион прошел 21 октября.

Около 66 миллионов лет назад Большой Джон обитал на территории современной Южной Дакоты в США, где в 2014 году и были обнаружены его кости.

Палеонтологам удалось отыскать 60% скелета динозавра. Скелет из 200 частей, включая череп шириной 2 метра, был собран специалистами в Триесте (Италия). На черепе есть следы повреждений, которые, по мнению исследователей, свидетельствуют об участии трицератопса в боях. Длина скелета составляет 8 метров.

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