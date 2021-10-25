Ученые заявили, что лошади были одомашнены дважды

Предки современных лошадей были одомашнены в северном Причерноморье

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Международная группа ученых из разных стран, в состав которого вошли сибирские исследователи, проанализировала 271 геном древних лошадей, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

"Оказалось, что родиной предков практически всех современных домашних лошадей является Понтийско-Каспийская степь, которая простирается от Румынии до Урала. Эту линию лошадей ученые называют DOM2", - говорится в сообщении.

Уже оттуда в конце III - начале II тысячелетия до н.э. домашние лошади этой линии распространились в другие регионы, вытеснив коней, одомашненных ранее - линию DOM1. Такому развитию событий способствовало то, что лошадей линии DOM2 люди активно использовали в качестве упряжных и верховых животных, тогда как лошади другой линии, которые ранее была одомашнены в северо-восточных областях Казахской степи, разводились в основном на мясо и для получения молочных продуктов.

Ученые из Университета Поля Сабатье (Тулуза, Франция) в рамках международного проекта "Pegasus" вместе с коллегами из 30 стран с помощью генетических и радиоуглеродных методов провели масштабное исследование происхождения современных домашних лошадей. Изучив образцы из всех предполагаемых центров одомашнивания, в том числе из Иберии, Анатолии, степей Западной Евразии и Средней Азии, ученые получили 264 древних генома этих животных. Также в исследование попали десять уже опубликованных современных последовательностей геномов и девять древних. Отмечается, что генетические варианты, которые позволили линии DOM2 так быстро распространиться, ассоциированы с контролем тревоги и агрессии, а также - с отсутствием хронической боли в спине. Одомашненные лошади отличались более спокойным поведением и лучше приспособлены к верховой езде и к тягловым нагрузкам, чем их дикие предки.

Характерные для лошадей линии DOM1 генетические варианты (или мутации) можно найти сегодня у лошадей Пржевальского, которые, по мнению ученых, представляют собой результат смешения лошадей линии DOM1 и диких лошадей.

По своей конституции ранние одомашненные лошади из памятников разных археологических культур мало отличались друг от друга и даже от диких лошадей. Однако следы использования лошадей в качестве верхового животного можно выявить по патологиям позвонков, а также по определенным отметинам на зубах (следы от удил).

Уточняется, что на территории юга Западной Сибири были обнаружены костные останки как лошадей DOM1 (генетический анализ показывает их сходство с лошадьми ботайской археологической культуры), так и лошадей DOM2, которые датируются довольно ранним временем (XX-XXI вв. до н.э.) и относятся к елунинской культуре. Лошади DOM2 могли настолько быстро попасть из Причерноморских степей в Обь-Иртышское междуречье, например, с различными миграциями, но этот вопрос требует дополнительных исследований.