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Байден заявил, что в США "самая мощная" армия

США не хотят холодной войны с Китаем, но готовы защищать Тайвань

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что американским гражданам не стоит беспокоиться, что у России и Китая могут быть более мощные вооруженные силы, чем у США.

"Китай, Россия и весь остальной мир знают, что у нас самая мощная армия в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они будут более мощными", - заявил Байден, общаясь с избирателями на телеканале CNN.

"Но вам действительно нужно беспокоиться о том, будут ли они заниматься деятельностью, которая поставит их в положение, в котором они могут совершить серьезную ошибку", - отметил президент США.

Байден подчеркнул, что не хочет холодной войны с Китаем.

"Я говорил и провел с Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой мировой лидер. Вот почему вы слышите, как люди говорят, что Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны с Китаем. Я хочу, чтобы Китай понял, что мы не собираемся отступать и менять какие-либо наши взгляды", - заявил американский лидер.

При этом он подтвердил, что, если Тайвань подвергнется нападению со стороны Китая, США полны решимости встать на его защиту.

"Да, у нас есть обязательство сделать это", - заявил Байден.

США Россия Китай Джо Байден

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