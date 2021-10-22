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Отец Саакашвили перенес сердечный приступ и госпитализирован

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Отец 53-летнего бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, известный врач Николоз Саакашвили после сердечного приступа помещен в тбилисскую клинику Чапидзе, сообщают грузинские СМИ.

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Несколько дней назад Саакашвили-старший через СМИ обратился к сыну с просьбой прервать голодовку.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как он перейдет границу.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными. В день задержания он объявил голодовку.

Грузия Михаил Саакашвили Николоз Саакашвили

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