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Врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили

Врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили
Митинг в поддержку бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси
Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Медики советуют отправить в больницу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 20-й день продолжает голодовку в Руставской тюрьме.

"По рекомендации состоявшегося консилиума после осмотра Саакашвили ему рекомендовано перейти в клинику для интенсивного наблюдения", - заявил во вторник журналистам один из врачей специально созданной группы медиков Зураб Пагава.

"Мы дали рекомендацию госпитализации, чтобы избежать осложнений состояния здоровья Саакашвили, которое может в любой момент ухудшиться", - пояснил Пагава, который вместе с пятью другими врачами во вторник провел осмотр Саакашвили.

Решение о переводе Саакашвили из Руставской тюрьмы в клинику должны принять министры юстиции и здравоохранения, а также парламентарии.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

Михаил Саакашвили Грузия

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