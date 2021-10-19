Врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Медики советуют отправить в больницу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 20-й день продолжает голодовку в Руставской тюрьме.
"По рекомендации состоявшегося консилиума после осмотра Саакашвили ему рекомендовано перейти в клинику для интенсивного наблюдения", - заявил во вторник журналистам один из врачей специально созданной группы медиков Зураб Пагава.
"Мы дали рекомендацию госпитализации, чтобы избежать осложнений состояния здоровья Саакашвили, которое может в любой момент ухудшиться", - пояснил Пагава, который вместе с пятью другими врачами во вторник провел осмотр Саакашвили.
Решение о переводе Саакашвили из Руставской тюрьмы в клинику должны принять министры юстиции и здравоохранения, а также парламентарии.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.