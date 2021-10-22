Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ученые оценили вклад погоды в распространение COVID-19

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ученые Барселонского института глобального здравоохранения пришли к выводу, что COVID-19 все же является сезонной инфекцией, связанной с низкими температурами и влажностью, говорится в сообщении научной организации.

Отмечается, что первоначальные теоретические модели не считали климат движущей силой передачи инфекции, однако в дальнейшем было установлено, что COVID-19 в Китае начал распространяться на территориях между 30 и 50 градусами северной широты с низким уровнем влажности и низкими температурами (от 5 до 11°C).

Ученые проанализировали связь температуры и влажности на начальной стадии распространения SARS-CoV-2 в 162 странах на пяти континентах, до того, как были приняты изменения в поведении людей и политике общественного здравоохранения.

"Результаты показывают отрицательную взаимосвязь между скоростью передачи (R0) и температурой и влажностью в глобальном масштабе: более высокие скорости передачи были связаны с более низкими температурами и влажностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта закономерность срабатывала в первые две волны пандемии: первая ослабевала по мере повышения температуры и влажности, а вторая волна росла по мере снижения этих показателей.

Однако эта закономерность была нарушена в летнее время на всех континентах во время третьей волны. "Это может быть объяснено несколькими факторами, в том числе массовыми собраниями молодежи, туризмом и кондиционированием воздуха, среди прочего", - считает соавтор исследования Алехандро Фонтал.

В Южном полушарии, где вирус начал распространяться позже, закономерность оказалась такой же.

Климатические эффекты были наиболее очевидны при температурах от 12 до 18°C и уровнях влажности от 4 до 12 г/куб.м. Однако эти диапазоны все еще являются ориентировочными, подчеркивают ученые.

Используя эпидемиологическую модель, исследовательская группа показала, что включение температуры в скорость передачи лучше подходит для прогнозирования подъема и спада волн инфекции.

Эта сезонность может внести важный вклад в передачу SARS-CoV-2, поскольку установлено, что условия низкой влажности уменьшают размер аэрозолей и тем самым увеличивают передачу сезонных вирусов, таких как грипп, воздушно-капельным путем.

Испания коронавирус

Новости

Молдавия на 30 дней введет режим ЧП в энергетике из-за нехватки газа

Пандемия коронавируса

Число жертв пандемии COVID-19 приблизилось к 5 млн человек

Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке

Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке

Что случилось этой ночью: пятница, 22 октября

Байден счел, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

Байден счел, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

Конгрессмены США проголосовали за предъявление обвинения экс-советнику Трампа Бэннону

Конгрессмены США проголосовали за предъявление обвинения экс-советнику Трампа Бэннону

Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после ночи в больнице

Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после ночи в больнице

Столичная афганская провинция Кабул оказалась обесточена из-за взрыва

Путин счел, что проблему границы Армении и Азербайджана нельзя решить без РФ

Путин счел, что проблему границы Армении и Азербайджана нельзя решить без РФ

Камбоджа открылась для привитых любой вакциной от коронавируса

Камбоджа открылась для привитых любой вакциной от коронавируса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });