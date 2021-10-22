Ученые оценили вклад погоды в распространение COVID-19

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ученые Барселонского института глобального здравоохранения пришли к выводу, что COVID-19 все же является сезонной инфекцией, связанной с низкими температурами и влажностью, говорится в сообщении научной организации.

Отмечается, что первоначальные теоретические модели не считали климат движущей силой передачи инфекции, однако в дальнейшем было установлено, что COVID-19 в Китае начал распространяться на территориях между 30 и 50 градусами северной широты с низким уровнем влажности и низкими температурами (от 5 до 11°C).

Ученые проанализировали связь температуры и влажности на начальной стадии распространения SARS-CoV-2 в 162 странах на пяти континентах, до того, как были приняты изменения в поведении людей и политике общественного здравоохранения.

"Результаты показывают отрицательную взаимосвязь между скоростью передачи (R0) и температурой и влажностью в глобальном масштабе: более высокие скорости передачи были связаны с более низкими температурами и влажностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта закономерность срабатывала в первые две волны пандемии: первая ослабевала по мере повышения температуры и влажности, а вторая волна росла по мере снижения этих показателей.

Однако эта закономерность была нарушена в летнее время на всех континентах во время третьей волны. "Это может быть объяснено несколькими факторами, в том числе массовыми собраниями молодежи, туризмом и кондиционированием воздуха, среди прочего", - считает соавтор исследования Алехандро Фонтал.

В Южном полушарии, где вирус начал распространяться позже, закономерность оказалась такой же.

Климатические эффекты были наиболее очевидны при температурах от 12 до 18°C и уровнях влажности от 4 до 12 г/куб.м. Однако эти диапазоны все еще являются ориентировочными, подчеркивают ученые.

Используя эпидемиологическую модель, исследовательская группа показала, что включение температуры в скорость передачи лучше подходит для прогнозирования подъема и спада волн инфекции.

Эта сезонность может внести важный вклад в передачу SARS-CoV-2, поскольку установлено, что условия низкой влажности уменьшают размер аэрозолей и тем самым увеличивают передачу сезонных вирусов, таких как грипп, воздушно-капельным путем.