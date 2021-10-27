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Биологи выяснили, что тесты на COVID-19 днем точнее, чем ночью

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники американского Университета Вандербильта (США) установили, что тесты на коронавирус, сделанные днем, могут быть до двух раз точнее, чем когда их делают ночью, начиная с 20:00, сообщила пресс-служба вуза.

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что коронавирус действует в организме по-разному в зависимости от естественного циркадного ритма (колебаний интенсивности различных биологических процессов в организме, связанных со сменой дня и ночи). В середине дня инфицированные клетки выделяют вирусы в кровь активнее, а после 8 часов вечера вирусная нагрузка уменьшается.

В связи с этим авторы исследования предупреждают, что прохождение теста в оптимальное время повышает его точность и ускоряет правильную диагностику. Теперь они собираются изучить зараженных коронавирусом, чтобы выяснить, какие последствия для общества имеют колебания интенсивности выделения вируса из зараженных клеток.

Исследованием руководил профессор биологии Университета Вандербильта Карл Джонсон, в нем также участвовали специалисты в экстренной медпомощи, биомедицинской информатики, биоинженерии и микробиологии и иммунологии. Результаты исследования опубликованы в Journal of Biological Rhythms.

Ранее ученые из Женевского университета (UNIGE) в Швейцарии и Университета Людвига-Максимилиана (LMU) в Германии также установили, что активность иммунной системы зависит от времени суток. В связи с этим они пришли к выводу, что оптимальным временем для вакцинации человека является утро - время после пробуждения, когда у людей иммунитет наиболее активен.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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США Университет Вандербильта Коронавирус

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