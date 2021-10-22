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США пообещали $10 млн за улики против соратника президента Венесуэлы

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - США предложили вознаграждение в $10 млн за информацию о соратнике президента Венесуэлы Николаса Мадуро - колумбийском предпринимателе Альваро Пулидо, которая поможет арестовать его по обвинению в отмывании денег. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.

"Предположительно, Пулидо и его сообщники завышали стоимость продовольствия (в рамках венесуэльской государственной программы продовольственных субсидий - ИФ), чтобы получить личную прибыль от производства", - заявляют в Госдепе.

В министерстве юстиции США, в свою очередь, заявили, что по обвинению в отмывании денег Пулидо и его сообщникам может грозить до 100 лет лишения свободы.

Ранее в октябре Кабо-Верде выдало США одного из соратников президента Мадуро - еще одного колумбийского бизнесмена Алекса Сааба. Как утверждает следствие, он не только использовал счета в американских банках для незаконной деятельности, но и помогал Мадуро вести коррупционную деятельность в рамках государственной программы по предоставлению продовольственных субсидий.

США Венесуэла Николас Мадуро Альваро Пулидо

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