Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кабо-Верде выдало США спецпосланника Венесуэлы, обвиняемого в отмывании денег

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в пользу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает CNN Espanol.

По словам защитников Сааба, в субботу бизнесмена препроводили из места, где он находился под домашним арестом, в самолет Минюста США. Сааб был задержан по ордеру США в 2020 году в аэропорту в Кабо-Верде, когда его самолет, летевший из Ирана в Венесуэлу, остановился для дозаправки на острове Сал.

8 сентября 2021 года Конституционный трибунал Кабо-Верде одобрил экстрадицию Сааба в США.

Венесуэльские власти требовали освободить Сааба, отмечая, что он имеет дипломатическую должность спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе, однако власти США считают правительство Мадуро нелегитимным.

Экстрадицию Сааба Каракас назвал "похищением венесуэльского дипломата".

Венесуэла США Кабо-Верде Алекс Сааб

Новости по теме

Новости

Дипломаты выяснят обстоятельства гибели четырех россиян в Албании

Около двух тысяч противников Саакашвили пришли к Руставской тюрьме

Семь российских туристов пострадали в результате ДТП в Анталье

Космический зонд Lucy стартовал для изучения астероидов возле Юпитера

Космический зонд Lucy стартовал для изучения астероидов возле Юпитера

Что случилось этой ночью: суббота, 16 октября

Три человека стали жертвами землетрясения на острове Бали

Три человека стали жертвами землетрясения на острове Бали

ООН призывала упростить процедуру воссоединения семей для афганских беженцев

ООН призывала упростить процедуру воссоединения семей для афганских беженцев
Афганистан во власти талибов

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кандагаре

Корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с китайской космической станцией

Корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с китайской космической станцией

В ВМС США не согласились с тем, что эсминец Chafee нарушил международные правила

В ВМС США не согласились с тем, что эсминец Chafee нарушил международные правила
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });