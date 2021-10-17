Кабо-Верде выдало США спецпосланника Венесуэлы, обвиняемого в отмывании денег

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в пользу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает CNN Espanol.

По словам защитников Сааба, в субботу бизнесмена препроводили из места, где он находился под домашним арестом, в самолет Минюста США. Сааб был задержан по ордеру США в 2020 году в аэропорту в Кабо-Верде, когда его самолет, летевший из Ирана в Венесуэлу, остановился для дозаправки на острове Сал.

8 сентября 2021 года Конституционный трибунал Кабо-Верде одобрил экстрадицию Сааба в США.

Венесуэльские власти требовали освободить Сааба, отмечая, что он имеет дипломатическую должность спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе, однако власти США считают правительство Мадуро нелегитимным.

Экстрадицию Сааба Каракас назвал "похищением венесуэльского дипломата".