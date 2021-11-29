Президент Венесуэлы обвинил наблюдателей от ЕС на выборах в шпионской деятельности

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Члены миссии Евросоюза (ЕС) по наблюдению за прошедшими в Венесуэле региональными выборами вели шпионскую деятельность, чтобы в отчете "запятнать" их, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

"Они хотели бы запятнать избирательный процесс, но не смогли. Делегация шпионов (от ЕС - ИФ) - они не были наблюдателями - свободно бродила по стране, шпионя за социальной, экономической и политической жизнью страны", - сказал Мадуро в эфире государственного телевидения, добавив, что избирательный процесс "был безупречен, прекрасен".

По итогам прошедших в Венесуэле 21 ноября региональных выборов партия Мадуро - Единая социалистическая партия Венесуэлы - одержала уверенную победу.

За выборами следили более 1 тысячи иностранных наблюдателей, которые признали, что, несмотря на наличие некоторых нарушений, выборы были лучшими за последние 20 лет. Наблюдатели от ЕС должны представить окончательный отчет о выборах в начале следующего года.