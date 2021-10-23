Талибы объявили об аресте виновных во взрыве опор ЛЭП в пригороде Кабула

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - МВД движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило о задержании подозреваемых в причастности к повреждению опор линий электропередачи в пригороде Кабула, сообщило в субботу национальное информационное агентство Bakhtar со ссылкой на начальника пресс-центра МВД талибов Кари Саида Хости.

Как отмечает Bakhtar, "Хости подтвердил по телефону агентству, что МВД арестовало трех человек по подозрению в причастности к взрыву опор линии электроэнергии в районе Кала-э-Мурад Бег в Кабуле".

В результате диверсии в ночь на пятницу, приведшей к разрушению опор ЛЭП в пригороде Кабула, до сих пор без электричества остаются афганская столица и ряд провинций.

Национальная энергетическая компания Breshna сообщила в субботу, что ремонт разрушенных опор продолжается. Ее генеральный директор Мухаммад Амин Фаруки побывал на месте аварии, заявив, что ремонт надо завершить как можно скорее.

Глава компании также призвал новые власти Афганистана обеспечить безопасность объектов электроэнергетики.

Афганистан зависит от импорта электроэнергии из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.