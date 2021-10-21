Столичная афганская провинция Кабул оказалась обесточена из-за взрыва

Причина взрыва пока не установлена

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В столичной афганской провинции Кабул в четверг произошел взрыв, вследствие чего жители города остались без электроснабжения, передают западные СМИ со ссылкой на электроэнергетическую компанию Афганистана Breshna.

"Взорвана опора линии электропередач, в результате чего обесточена линия электропередач мощностью 220 киловатт", - приводят СМИ выдержки из заявления компании.

В компании отметили, что прекращена подача электроэнергии в Кабул и некоторые другие провинции страны. На место происшествия направили группы инженеров, заявили в компании Breshna. Кроме того, там заверили, что "начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация".

Провинция Кабул, где проживает более 4,5 млн человек, остается без электроэнергии примерно с 18:00 по местному времени (16:00 мск). На предприятиях и в зажиточных домах включили частные электрогенераторы.

Как отмечает пресса, причина взрыва пока не установлена.