В Афганистане восстановили подачу электричества после взрыва опор ЛЭП

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Афганские энергетики в воскресенье полностью восстановили электроснабжение в Кабуле и провинции, нарушенное после диверсии.

Как рассказала пресс-служба энергокомпании Breshna на своем сайте, в результате диверсии в ночь с четверга на пятницу, приведшей к разрушению опор линии электропередачи в пригороде Кабула, без электричества остались афганская столица и ряд провинций.

Накануне сообщалось, что арестованы трое подозреваемых в причастности к взрыву опор ЛЭП в районе Кала-э-Мурад Бег в Кабуле.

Генеральный директор компании Breshna Хафез Мухаммад Амин Фаруки, побывавший в субботу на месте аварии, призвал лидеров "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) приложить серьезные усилия для обеспечения безопасности объектов электроэнергетики.

Афганистан зависит от импорта электроэнергии из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.