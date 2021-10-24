В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента республики

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Узбекистан в 08:00 по местному времени (06:00 мск) в 14 округах открылись свыше 10 тысяч избирательных участков на выборах президента республики.

"Все готово, чтобы до 20:00 (18:00 мск) принять избирателей, число которых превышает 21,25 млн человек", - сообщили в пресс-центре по президентским выборам.

Там напомнили, что для голосования граждан было образовано 10 761 избирательных участков, в том числе за рубежом в 37 странах открыты 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.

По данным ЦИК, на 207 избирательных участках установлена система видеонаблюдения за ходом голосования. Процесс голосования на участках, где будут установлены видеокамеры, будет транслироваться на портале ЦИК, на большом мониторе в пресс-центре и в здании Центральной избирательной комиссии.

ЦИК Узбекистана аккредитовал на выборы 971 международного наблюдателя, из которых 629 представляют международные организации и 340 - зарубежные страны. В частности, за выборами наблюдают миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Всемирной ассоциации избирательных органов и других авторитетных международных структур.

Окружными избирательными комиссиями выданы мандаты наблюдателей более 53 717 представителям пяти политических партий.

Освещают ход голосования более 1670 представителей местных и зарубежных СМИ.

Избирательная кампания стартовала в Узбекистане 20 сентября.

ЦИК зарегистрировал пять кандидатов от официально действующих в стране политических партий. Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) - зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Шавката Мирзиеева, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - заместителя председателя центрального совета Максуду Варисову, Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия - своих лидеров Алишера Кадырова, Бахрома Абдухалимова и Нарзулло Обломурадова.

Законодательство предусматривает повторное голосование, если ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой более 50% голосов избирателей. Тогда в нем примут участие два кандидата, победившие в первом туре.

Для признания выборов состоявшимися в них должны принять участие более 33% избирателей, внесенных в списки для голосования.

Впервые в ходе нынешней избирательной кампании были проведены дебаты с участием представителей кандидатов в президенты. По мнению экспертов, главный претендент на пост президента является Мирзиеев, выдвинутый от УзЛиДеП.

В соответствии с законодательством страны, кандидаты в президенты и депутаты парламента выдвигаются только политическими партиями.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.

Нынешний глава государства Шавкат Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на выборах в декабре 2016 года после смерти первого президента страны Ислама Каримова в сентябре того же года.