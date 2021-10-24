Выборы президента в Узбекистане признали состоявшимися

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - По данным ЦИК Узбекистана, на 12:00 по местному времени (10:00 по Москве) в голосовании на президентских выборах приняли участие более 33,06% зарегистрированных избирателей. Таким образом, согласно избирательному законодательству, выборы главы государства признаются состоявшимися.

По уточненным данным комиссии, в едином списке избирателей зарегистрированы 19 млн 859 127 избирателей.

Как сообщалось, для проведения выборов образовано 10 761 избирательных участков. Для голосования граждан за рубежом в 37 странах открыты 54 стационарных избирательных участка.

Выборы признаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 33% внесенных в список избирателей.

Все пять политических партий, официально действующие в Узбекистане, зарегистрировали кандидатов для участия в выборах.

Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) - зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Шавката Мирзиеева, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - заместителя председателя центрального совета Максуду Варисову, Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия - своих лидеров Алишера Кадырова, Бахрома Абдухалимова и Нарзулло Обломурадова.