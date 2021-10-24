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Явка на выборах президента Узбекистана достигла 71,8%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Явка на президентских выборах в Узбекистане к 17:00 (15:00 по Москве) составила 71,8%, сообщает ЦИК республики в воскресенье.

Проголосовали 14 258 780 избирателей из числа внесенных в списки, сказал на брифинге заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.

Он отметил, что избиратели проявляют высокую активность.

Как сообщалось, в стране к 11 часам местного времени (09:00 по Москве) проголосовало 6 669 552 избирателя, или 33,6% зарегистрированных избирателей. Таким образом, согласно законодательству страны выборы признаны состоявшимися.

Для проведения выборов образовано 10 761 избирательных участков. Для голосования граждан за рубежом в 37 странах открыты 54 стационарных избирательных участка.

Узбекистан

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