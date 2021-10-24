ЦИК Узбекистана призвал не допускать "семейного голосования"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Результаты мониторинга, проведенного Центральной избирательной комиссией Узбекистана в день голосования, показывают, что на некоторых избирательных участках имели место случаи "семейного голосования", заявил на брифинге зампред ЦИК Бахром Кучкаров.

ЦИК страны обратил внимание на видеоролики, распространенные в некоторых социальных сетях, где избиратели опускают два или более бюллетеней в урну для голосования.

Кучкаров констатировал, что несмотря на обширную разъяснительную работу, пока не удалось полностью отказаться от этой негативной практики - когда один избиратель приносит паспорта членов семьи и голосует за них.

"В этой связи мы сразу же обратились в прокуратуру для проведения правовой экспертизы таких дел", - сообщил представитель ЦИК.