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Захарова заявила, что США превратили процедуру выдачи виз для россиян в ад

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В МИД РФ негативно отнеслись к решению госдепа США внести россиян, желающих получить иммиграционную визу, в категорию "бездомных".

"В госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить", - написала в своем телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, "много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального".

Как отметила Захарова, "они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма". "Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы?", - заявила она.

В миреГосдепартамент США отнес россиян к категории "бездомные национальности" при выдаче визЧитать подробнее

Ранее госдепартамент США посоветовал россиянам, желающим получить американскую иммиграционную визу, обратиться в консульство в Варшаве.

В документе, размещенном ранее в интернете внешнеполитическим ведомством США, поясняется, что россияне, желающие получить такую визу, теперь отнесены в категорию "бездомных".

Такой статус, как поясняет госдеп, получают "граждане страны, в которой у США нет консульств". Также это касается стран, где "ситуация в сфере политики или безопасности - сложная и непредсказуемая, из-за чего персоналу в консульствах не разрешается обрабатывать запросы на иммиграционные визы".

Помимо россиян, в списке фигурируют граждане таких стран, как Сирия, Куба, Венесуэла и Иран.

США МИД РФ Мария Захарова

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