Посольство США в РФ сведет работу к минимуму, если не будет увеличено число дипвиз

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Посольство США в Москве может прекратить выполнять большинство функций в следующем году, если не будет достигнут прогресс с Россией в увеличении числа виз для дипломатов, сообщает The Guardian.

"Мы движемся к тому, что можем столкнуться с ситуацией - не в следующем месяце, а где-то в следующем году, когда нам просто трудно будет продолжать заниматься чем-либо, кроме как поддерживать присутствие смотрителя в посольстве", - заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента журналистам.

По его словам, США необходимо "как можно скорее добиться прогресса" в переговорах с Россией относительно увеличения числа виз для дипломатов.

Как сообщил представитель Госдепа, штат посольства в Москве - последней действующей дипмиссии США в стране после закрытия консульств во Владивостоке и Екатеринбурге - сократился до 120 человек с примерно 1,2 тыс. в начале 2017 года.

Как отметил дипломат, США не хватает персонала для выполнения таких задач, как открытие и закрытие ворот посольства, обеспечение безопасных телефонных звонков и управление лифтами.

"Мы сделаем все, что в человеческих силах, чтобы сохранить эту миссию открытой", - сказал он.

При этом он предупредил, что выполнение дополнительных функций посольства, таких как отправка дипломатических телеграмм, станет затруднительным без дополнительного персонала.

В середине мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты должны выполнить требование российских властей о запрете найма иностранцев в дипучреждения в России до 1 августа. Запрет стал частью ответных мер Москвы на санкции США, о которых было объявлено в апреле 2021 года.