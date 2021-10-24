Госдепартамент США отнес россиян к категории "бездомные национальности" при выдаче виз

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США определил граждан России в категорию "бездомные национальности" в своем руководстве по выдаче виз.

Этот статус получают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или тех, в которых ситуация не позволяет обрабатывать заявления определенных категорий. В таких же условиях оказались граждане Ирана, Кубы, Ливии, Сирии, Сомали и других стран.

В руководстве указано, что россияне могут подавать заявления на визу через посольство США в Варшаве.

В мае посольство США в Москве предупредило о том, что практически перестанет оказывать консульские услуги, за исключением экстренных случаев с гражданами США и экстренной выдачи виз россиянам, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы.

Это было объяснено тем, что посольство вынужденно сократило консульскую службу на 75% по требованию российской стороны.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Указ, в частности, запрещает дипмиссиям таких государств нанимать россиян.