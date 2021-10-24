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Белоруссия заинтересовалась участием в строительстве портов в Ленинградской области

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия рассчитывает принять участие в строительстве объектов в портах Ленинградской области, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в воскресенье.

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"Все те стройки, которые будут в Ленинградской области в портах, - это как раз зона повышенного интереса для нас. Мы планируем обеспечить себя работой там. Я надеюсь, что все будет хорошо и мы потом уже уверенно, не перемещаясь, перейдем на работу на своем портовом хозяйстве", - сказал Пархамович.

Министр отметил, что в этом году успешно развивается экспорт услуг белорусской строительной отрасли, показатели - одни из лучших за последние десять лет.

"Мы продолжаем активно строить в Российской Федерации - порядка пяти объектов социального назначения, дома. Мы строим сегодня в Ленинградской области, в Воронеже. Продолжаем строительство промышленных объектов в Тверской области, в Липецке", - рассказал он.

При этом Пархамович уточнил, что белорусские строители заинтересованы "перейти на промышленную стройку, потому что она более маржинальная, там более высокая добавленная стоимость".

Как сообщал в начале мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, Минск прорабатывает вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах и возможность расширения ассортимента поставляемых таким образом грузов.

Белоруссия Ленинградская область Руслан Пархамович

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