Белоруссия запланировала построить терминал в российских портах

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Минск прорабатывает вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах и возможность расширения ассортимента поставляемых таким образом грузов, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Вопрос в том, чтобы это не несло ущерба экономике предприятий с точки зрения стоимости логистики", - отметил он.

"Российская сторона выразила готовность предоставить или по крайней мере подобрать все возможные участки, которые будут соответствовать требованиям, предъявляемым белорусской стороной. Если они нас устроят, то мы очень позитивно смотрим на вариант реализации такого инвестиционного проекта по созданию собственных портовых терминалов в Российской Федерации. Это дает нам определенную гарантию того, что наши грузы не застрянут нигде по дороге", - сказал Головченко.

"Мы с российскими коллегами обсуждаем в том числе и другие грузы, которые Беларусь сейчас экспортирует через балтийские порты, по их переориентации на российские по аналогии с нефтепродуктами. Это удобрения, машиностроение, лесоматериалы", - подчеркнул глава белорусского правительства.

"Мы готовы внимательно смотреть за возможности Северного морского пути, развитием которого занимается Российская Федерация, для того, чтобы сократить путь в Азиатско-Тихоокеанский регион", - добавил Головченко.

Премьер-министр Белоруссии также отметил, что Минск не хотел бы откладывать процесс согласования интеграционных карт с Москвой. Помимо этого он рассказал, что санкции США не стали препятствиями для поставок российской нефти в Белоруссию.