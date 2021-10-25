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Глава МИД Ливана сообщил, что планирует нанести визит в Москву

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб намеревается посетить Москву, но дата поездки пока не определена, заявил он в интервью, опубликованном в воскресенье на сайте газеты "Коммерсантъ".

"Да, Москва в списке моих визитов, но, когда именно состоится визит, пока не знаю", - сказал Бухабиб, отвечая на вопрос, планирует ли он поездку в Москву.

Издание отмечает, что, по мнению Всемирного банка, финансово-экономическая ситуация в Ливане может войти в тройку самых серьезных кризисов в мире с середины XIX века, страна фактически осталась без электричества, местная валюта обесценилась. Для стабилизации ситуации нужна международная помощь. Однако договориться с Международным валютным фондом и другими донорами Бейрут пока не может, пишет "Коммерсант".

Ливан Абдалла Бухабиб

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