В Ливане после суточного отключения возобновили подачу электричества

Бейрут во время отключения электричества. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Электроснабжение восстановлено в Ливане после отключения, которое затронуло всю страну. Как сообщает "Би-би-си", света не было около суток.

Министр энергетики страны сообщил, что Центробанк Ливана выделил кредит в $100 млн на покупку топлива для электростанций.

Накануне в Ливане прекратили работу две крупнейшие электростанции "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар". Сообщалось, что отключение может затянуться на несколько дней.

В последние полтора года страна столкнулась с экономическим кризисом и дефицитом топлива. Это привело к падению уровня жизни населения, обвалу валюты и антиправительственным протестам. Именно нехватка валюты привела к дефициту топлива.

Проблемы со светом возникали в Ливане и ранее. Зачастую жители получали электроэнергию лишь по два часа в сутки. Однако такого масштабного отключения еще не было. У многих ливанцев есть частные дизельные генераторы, но их тоже не хватает.