ЦИК Киргизии отказался регистрировать спикера кандидатом на перевыборах в парламент

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком Киргизии отказал в регистрации спикера парламента страны Таланта Мамытова в качестве кандидата в депутаты на предстоящих в ноябре повторных выборах в законодательный орган, сообщает пресс-служба ЦИК в понедельник.

"Таланту Мамытову отказано в регистрации кандидатом в депутаты на предстоящих парламентских выборах в связи с невыполнением требований статьи 21 конституционного закона о выборах президента и депутатов Киргизии, с исключением его из выдвинутого списка кандидатов политической партии "Ынтымак" (Единство)", - говорится в сообщении.

В Центризбиркоме пояснили, что в соответствии с конституционным законом о выборах президента и депутатов парламента Киргизии, кандидат с момента выдвижения прекращает исполнение должностных или служебных полномочий в случае, если он является государственным политическим служащим, за исключением депутата или президента республики. Должность спикера парламента Киргизии согласно действующему законодательству отнесена к числу политических государственных должностей.

Повторные выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября.

Согласно Конституции Киргизии, принятой на референдуме 11 апреля, парламент состоит из 90 депутатов и избирается сроком на 5 лет. Предусматривается проведение выборов депутатов парламента по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

По данным ЦИК, полный пакет документов для участия в выборах в парламент Киргизии сдали 335 кандидатов по одномандатным округам. Кроме того, 21 политическая партия предоставила в ЦИК списки кандидатов из 1 тыс. 46 человек.

До 28 октября включительно Центральная избирательная комиссия будет осуществлять проверку поданных документов на соответствие законодательству. С 29 октября в Киргизии начинается агитационный период.