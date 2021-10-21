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В Киргизии отменили выборы мэров городов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об отмене выборов мэров городов, сообщили в его пресс-службе. Теперь глав районов будет назначать президент по представлению правительства. Также он будет назначать мэров городов областного и республиканского значения.

В законе прописаны квалификационные требования и ограничения, предъявляемые к кандидатам на должности главы района и мэра.

Объявляя о подписанном законе, Жапаров предупредил, что теперь акимы районов будут головой отвечать за нерешенные проблемы на местах, сообщило "24.kg".

"Глава района наделен полномочиями заслушивать отчёты руководителей территориальных подразделений государственных органов, а также глав исполнительных органов местного самоуправления в части делегированных им государственных полномочий, за исключением органов статистики, национальной безопасности, внутренних дел и местных органов военного управления", - добавили в пресс-службе.

До принятия нового закона мэры городов областного значения в Киргизии избирались большинством голосов депутатов местных советов. Кандидатуры на должность градоначальников имели право выдвигать коалиционное большинство городского совета и глава правительства Киргизии.

Киргизия Садыр Жапаров

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