Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Правительство Киргизии отправлено в отставку

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об отставке правительства страны, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

"Садыр Жапаров подписал указ "Об отставке кабинета министров Кыргызской Республики. Согласно указу, действующий состав кабинета министров отправлен в отставку", - говорится в сообщении.

Люди, занимавшие должности членов кабинета министров Киргизии, будут продолжать исполнение своих обязанностей до формирования нового состава кабинета министров, отметили в пресс-службе.

На референдуме 11 апреля была принята новая редакция Конституции Киргизии, согласно которой республика перешла на президентскую форму правления. В соответствии с изменениями Основного закона страны правительство преобразовано в кабинет министров, председатель кабмина одновременно занимает должность руководителя администрации президента республики.

Согласно старой Конституции Киргизии, принятой в 2010 году, полномочия назначать членов правительства была у парламента страны, президент же имел право согласиться или не согласиться с отставкой. Новая Конституция позволяет главе государства, который возглавляет исполнительную власть, определять структуру правительства, назначать и увольнять председателя кабмина и его членов.

5 мая Садыр Жапаров подписал новую Конституцию Киргизии.

Исполняющий обязанности председателя кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов был назначен премьер-министром страны 3 февраля.

Киргизия

Новости

Лавров заподозрил НАТО в стремлении "разогреть" обстановку в Азии

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 238 млн человек

Исполнительный совет МВФ выразил доверие Георгиевой и не отстранил ее

Исполнительный совет МВФ выразил доверие Георгиевой и не отстранил ее

Что случилось этой ночью: вторник, 12 октября

Представители ЕС, США и "Талибана" встретятся в Дохе во вторник

Два человека погибли в результате падения самолета в Калифорнии

Американская компания NanoRacks выведет три спутника на орбиту Земли с МКС

Американская компания NanoRacks выведет три спутника на орбиту Земли с МКС

Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии

Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии

Переводчик, спасший Байдена от талибов в 2008 году, смог покинуть Афганистан

Путин обсудил с Меркель и Макроном возможность проведения "нормандского" саммита

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });