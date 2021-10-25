Делегация партии Додона не смогла договориться в Москве о скидке на газ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Партии социалистов Молдавии, возглавляемой бывшим президентом страны Игорем Додоном, не удалось убедить российскую сторону предоставить Кишиневу газ по ценам ниже рыночных.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, принимавший участие в переговорах, 25 октября заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по просьбе партии социалистов Молдавии принял их делегацию, они просили пойти на дополнительные уступки и компромиссы по поставкам российского газа в Молдавию.

"Ссылаясь на неопытность и "молодость" нового молдавского правительства, социалисты просили Москву не допустить прекращения поставок газа, чтобы избежать энергетического коллапса и последующей гуманитарной катастрофы в Республике Молдова. Однако они не смогли представить никаких убедительных аргументов в пользу нерыночных механизмов формирования цены на российские энергоносители для поставок в Молдавию", - сказал источник.

Он напомнил, что ранее Москва сформулировала условия нового долгосрочного контракта. "Контракт должен заключаться только на основе рыночных европейских цен на газ, при этом российская сторона готова предоставить скидку до 25% при условии погашения молдавской стороной накопленной задолженности за уже поставленный газ, при этом не одномоментно, а с большой рассрочкой", - сказал источник.

Социалисты являются оппозицией в парламенте Молдавии вместе с коммунистами и партией "Шор". Все эти фракции не голосовали за утверждение нынешнего правительства страны 6 августа текущего года, когда за вотум доверия и программу деятельности правительства "Молдова хороших времен" проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS, проевропейская партия, одержавшая победу на парламентских выборах 11 июля). Всего в парламенте Молдавии 101 депутат.

Ранее в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что переговоры между делегацией правительства Молдавии и "Газпромом" по вопросу поставок газа в республику продолжатся 27 октября в Санкт-Петербурге.

"Мы высказали свою позицию: мы хотим прозрачных и корректных цен на газ, как "Газпром" подписал в долгосрочных договорах с другими странами региона", - сказал Спыну.

Он подтвердил, что "Газпром" предложил поставлять газ по рыночной цене, которая будет утверждаться помесячно, с предоставлением скидки в 25%, но с некоторыми условиями. Отвечая на вопросы, вице-премьер признал, что речь идет о погашении "исторического долга". Он не назвал сумму долга, но, по разным оценкам, которые приводились представителями "Газпрома", она составляет от $500 млн до $720 млн.

Парламент Молдавии 22 октября объявил о введении чрезвычайного положения в республике в связи с газовым кризисом, сроком на 30 дней - до 20 ноября.

В Молдавии объявлено чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом, поскольку контракт на поставку природного газа между "Молдовагаз" и "Газпромом" истек 1 октября и был продлен только на месяц. Однако уже в начале октября руководство "Молдовагаз" сообщило, что на месяц было законтрактовано на треть меньше топлива, чем необходимо Молдавии (без учета Приднестровья). И руководство молдавского предприятия регулярно просило население и предприятия снизить объемы потребления газа и по возможности перейти на альтернативные виды топлива.

В конце прошлой недели переговоры между Кишиневом и Москвой не увенчались успехом. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что концерн прекратит поставки газа в Молдавию с 1 декабря, если за это время Молдавия полностью не покроет свой долг.