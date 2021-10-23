"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию при отсутствии контракта с 1 декабря

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" остановит поставки газа в Молдавию, "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года", заявил официальный представитель российской госкорпорации Сергей Куприянов.

При этом он сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдавии при полном погашении долга.

"Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", - сказал он.

Сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей этой страны, подчеркнул он, добавив, что долг за поставленный газ составляет $433 млн.

"В настоящее время тело долга составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - добавил он.

Он подчеркнул, что в ситуации с поставками газа в Молдавию нет политики, "Газпром" не может работать в убыток, "не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ". "Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", - сказал Куприянов.

Представитель компании добавил, что у "Газпрома" вызывают непонимание появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдавии ликвидировать предприятие "Молдовагаз", на котором висят долги страны "Газпрому" за поставленный газ. Как он подчеркнул, "за полученный товар надо платить вовремя".

Ранее в субботу премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что переговоры с РФ о продлении контракта на поставку природного газа между "Молдовагаз" и "Газпромом" будут продолжены в экономической плоскости.

Накануне стало известно, что двухдневные переговоры между Россией и Молдавией по газу завершились безрезультатно.

Парламент Молдавии из-за нехватки газа ввел режим чрезвычайное положения в стране на следующие 30 дней.