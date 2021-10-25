Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Молдавия объявила тендеры на закупку газа с поставкой с Украины и из Румынии

Молдавия объявила тендеры на закупку газа с поставкой с Украины и из Румынии
Фото: PA Images\ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Молдавское государственное предприятие Energocom объявило о серии тендеров на закупку природного газа с поставкой от границы с Украиной (Алексеевка) или Румынии (Унгени).

"Закупки природного газа для Молдавии проводятся в связи с исключительной ситуацией. Вслед за Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям от 13 октября 2021 года было объявлено о состоянии готовности в отношении сектора природного газа. Energocom, компания, на 100% принадлежащая государству, готовится закупить природный газ, который будет поставляться на молдавскую границу с Украины и/или из Румынии", - сообщается на сайте госпредприятия.

Экономика"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию при отсутствии контракта с 1 декабря"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию при отсутствии контракта с 1 декабряЧитать подробнее

Тендеры будут проводиться на различные периоды, начиная с краткосрочных закупок газа, "в объеме 5 млн кубометров и, возможно больше", поясняется в сообщении. Требования к поставщикам - "проверенная репутация надежной и профессиональной деятельности (лицензия на поставку газа по крайней мере в одной стране ЕС/Энергетического сообщества и более 0,3 млрд куб. м торговли газом в 2020 году).

Первый тендер на закупку 1 млн кубометров газа был объявлен 23 октября.

Предоплата осуществляется сразу, но "быстрый перевод иностранным организациям может быть осуществлен только в понедельник, 25 октября". Учитывая чрезвычайную ситуацию, Агентство государственной собственности Молдавии, единственный акционер Energocom, направит письмо-подтверждение выбранным поставщикам, что платежи будут произведены должным образом.

Секретариат Энергетического сообщества провел встречу с делегацией из Молдавии, где обсудили проблему с поставками газа в Молдавию.

В Молдавии объявлено чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом, поскольку контракт на поставку природного газа между "Молдовагаз" и "Газпромом" истек 1 октября и был продлен только на месяц. Однако уже в начале октября руководство "Молдовагаз" сообщило, что на месяц было законтрактовано на треть меньше топлива, чем необходимо Молдавии (без учета Приднестровья). И руководство молдавского предприятия регулярно просило население и предприятия снизить объемы потребления газа и по возможности перейти на альтернативные виды топлива.

В миреУкраина пообещала помочь Молдавии газомЧитать подробнее

В конце прошлой недели переговоры между Кишиневом и Москвой не увенчались успехом. Так в российских СМИ появилась информация со ссылкой на источник, что "Газпром" предложил справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, если Молдавия вернет долги в размере $700 млн, в то время как Молдавия настаивала на цене в два раза ниже рыночной.

Пока весь поставляемый в республику газ закупается исключительно у "Газпрома". В год Молдавия потребляет около 1 млрд кубометров газа (без учета Приднестровья).

Молдавия Украина Румыния газ

Новости по теме

Новости

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 243,6 млн

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 октября

Dow Jones завершил пятницу с рекордом

Dow Jones завершил пятницу с рекордом

Неизвестные вооруженные люди задержали четырех министров в Судане

Двух членов съемочной группы проверяют на причастность к смерти кинооператора Хатчинс

Двух членов съемочной группы проверяют на причастность к смерти кинооператора Хатчинс

Талибы приветствовали слова Путина о возможном исключении их из списка террористов

Талибы приветствовали слова Путина о возможном исключении их из списка террористов
Умершие знаменитости

Актер из сериала "Друзья" Джеймс Майкл Тайлер скончался в возрасте 59 лет

Сирийский военный погиб при обстреле в Идлибской зоне деэскалации

Глава Минюста Грузии предложил врачам Саакашвили осмотреть тюремную больницу

Полиция Германии задержала ультра-правых с дубинками и мачете на границе с Польшей

Полиция Германии задержала ультра-правых с дубинками и мачете на границе с Польшей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });