"Роскосмос" усомнился, что МКС по предложению НАСА можно использовать до 2030 года

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" считает маловероятным продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) на срок до 2030 года, на котором настаивает NASA, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Американцы сегодня на встрече со мной говорили о 2030 годе, во что слабо верится", - сказал Рогозин на брифинге на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае.

5 июня 2021 года Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон провели телефонные переговоры. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года. Рогозин тогда отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".

Несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США. Это означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи.