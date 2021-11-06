"Роскосмос" и НАСА предварительно определились с россиянами для экипажа Crew Dragon

Ракета Falcon 9 с Crew Dragon на площадке в Космическом центре Кеннеди НАСА на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Архивное фото Фото: Paul Hennessy/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Составлен предварительный список российских космонавтов, которые будут обучаться на корабле Crew Dragon в рамках будущих "перекрестных" полетов на МКС, сообщил "Интерфаксу" в субботу замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по науке и развитию Владимир Дубинин.

"Кандидаты уже предварительно обсуждены, но поскольку даты еще нет, поэтому не хотелось бы заранее об этом говорить", - сказал он, отвечая на вопрос, кто из россиян войдет в первый экипаж Crew Dragon.

По его словам, процесс обучения американцев для полета на корабле "Союз" уже отработан, астронавты НАСА владеют навыками управления российским кораблем. "Ну и, соответственно, посмотрим, что у них там за Crew Dragon", - сказал Дубинин.

29 октября 2021 года руководитель пилотируемой программы НАСА Кэти Людерс сообщила, что "Роскосмос" и НАСА рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полетов на МКС. Ранее руководитель программы НАСА на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт может полететь на американском корабле осенью 2022 года.

В годовом отчете "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с НАСА о "перекрестных" полетах.

В апреле этого года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях. По его словам, для этого "требуется определенное подтверждение правительств как у нас, так и Конгресса на американской стороне".

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В прошлом году НАСА сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.

19 марта 2021 года в "Роскосмосе" сообщили "Интерфаксу", что с НАСА ведутся переговоры о "перекрестных" полетах, но договоренность пока не достигнута.