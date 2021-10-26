Минэкономики ФРГ не увидело угроз для поставок газа в сертификации "Северного потока 2"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Министерство экономики ФРГ заключило, что сертификация газопровода "Северный поток 2" не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС, говорится в заявлении ведомства, которое цитирует Bloomberg.

Минэкономики направило свои выводы регулятору - Федеральному сетевому агентству, которое рассматривает заявление оператора проекта Nord Stream 2 AG о сертификации в качестве независимого сетевого оператора.

Подготавливая свои материалы, ведомство консультировалось с другими странами-членами ЕС. По сообщению министерства, в консультациях приняли участие Эстония, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия.

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.